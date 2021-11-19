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B Бельгии прошла выставка-конференция на тему "Постконфликтные вызовы: регион Южного Кавказа"

B Бельгии прошла выставка-конференция на тему "Постконфликтные вызовы: регион Южного Кавказа" B Брюссельском пресс-клубе проведены конференция и виртуальная выставка на тему "Постконфликтные вызовы: регион Южного Кавказа" (“Post-Conflict Challenges: South Caucasus Region”).
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 18:13
B Бельгии прошла выставка-конференция на тему Постконфликтные вызовы: регион Южного Кавказа

B Брюссельском пресс-клубе проведены конференция и виртуальная выставка на тему "Постконфликтные вызовы: регион Южного Кавказа" (“Post-Conflict Challenges: South Caucasus Region”).

Как сообщает Report, в конференции, организованной компанией “Haider Global BVBA”, приняли участие нынешние и бывшие депутаты Европейского парламента, политики, представители средств массовой информации.

На конференции, проведенной под модераторством бывшего члена Европейского парламента, бывшего председателя Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан Сайяда Керима, выступили бывший министр иностранных дел Румынии, бывший член Европейского парламента Рамона Николь Манеску, член Европейского парламента, сопредседатель Движения за права и свободы, а также Альянса либералов и демократов в Европе Илхан Кючюк, заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, эксперт Лейла Гасымова, руководитель департамента Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов, генеральный директор информационного агентства “CAWA Media” (Швеция) Питер Лулле Йохансон и фотограф агентства Лариса Йохансон.

Участники конференции отметили, что основная цель мероприятия заключается в содействии повышению информированности среди политиков, принимающих решение о важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Был проведен широкий обмен мнениями о разминировании освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, ликвидации экологического бедствия на реке Охчучай, открытии Зангезурского коридора, важности сохранения мира и стабильности в регионе для каждой страны, причинах, препятствующих возвращению беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам. Подчеркнув, что с минувшего года началось восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, выступавшие отметили, что большой ущерб, причиненный Азербайджану в период 30-летнего конфликта, должен быть признан.

В рамках мероприятия была представлена виртуальная выставка, отражающая снятые сотрудниками шведского информационного агентства “CAWA Media” фотоматериалы об освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMünaqişədən sonra Cənubi Qafqazda yaranan vəziyyət Belçikada müzakirə olunub

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