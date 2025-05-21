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Азиз Санджар: Премия Алишера Навои очень важна для меня и всего тюркского мира

Азиз Санджар: Премия Алишера Навои очень важна для меня и всего тюркского мира Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар удостоен премии Алишера Навои.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 15:26
Азиз Санджар: Премия Алишера Навои очень важна для меня и всего тюркского мира

Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар удостоен премии Алишера Навои.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, в заявлении журналистам он отметил, что данная премия очень важна для него и всего тюркского мира.

"Алишер Навои вместе с другими учеными внес большой вклад в развитие тюркского языка. Поэтому он занимает особое место в тюркском мире. Для меня крайне значимо быть удостоенным награды, носящей его имя. Это очень важно для единства тюркского мира", - сказал Санджар.

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Версия на азербайджанском языке Əziz Səncər: “Əlişir Nəvai” mükafatı həm mənim, həm də bütün türk dünyası üçün çox önəmlidir

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