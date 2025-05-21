Азиз Санджар: Премия Алишера Навои очень важна для меня и всего тюркского мира

Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар удостоен премии Алишера Навои.
Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, в заявлении журналистам он отметил, что данная премия очень важна для него и всего тюркского мира.
"Алишер Навои вместе с другими учеными внес большой вклад в развитие тюркского языка. Поэтому он занимает особое место в тюркском мире. Для меня крайне значимо быть удостоенным награды, носящей его имя. Это очень важно для единства тюркского мира", - сказал Санджар.