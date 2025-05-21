Азиз Санджар: Премия Алишера Навои очень важна для меня и всего тюркского мира

Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар удостоен премии Алишера Навои.

Всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар удостоен премии Алишера Навои.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, в заявлении журналистам он отметил, что данная премия очень важна для него и всего тюркского мира.

"Алишер Навои вместе с другими учеными внес большой вклад в развитие тюркского языка. Поэтому он занимает особое место в тюркском мире. Для меня крайне значимо быть удостоенным награды, носящей его имя. Это очень важно для единства тюркского мира", - сказал Санджар.