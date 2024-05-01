Азиз Алекберли: Телеканал Западного Азербайджана сыграет важную роль в восстановлении справедливости

Телеканал Западного Азербайджана сыграет исключительную роль в восстановлении исторической справедливости.

Телеканал Западного Азербайджана сыграет исключительную роль в восстановлении исторической справедливости.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на церемонии открытия здания телеканала.

По его словам, в жизни Общины Западного Азербайджана начался новый этап.

"Целью телеканала является донести до широкой общественности реалии Западного Азербайджана. Мы сможем ознакомить мир с нашим культурным наследием, фольклором, рассказать о политике этнической чистки Армении и депортации западных азербайджанцев. Канал сыграет исключительную роль в восстановлении исторической справедливости",- сказал он.