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Азиз Алекберли: Телеканал Западного Азербайджана сыграет важную роль в восстановлении справедливости

Азиз Алекберли: Телеканал Западного Азербайджана сыграет важную роль в восстановлении справедливости Телеканал Западного Азербайджана сыграет исключительную роль в восстановлении исторической справедливости.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 10:53
Азиз Алекберли: Телеканал Западного Азербайджана сыграет важную роль в восстановлении справедливости

Телеканал Западного Азербайджана сыграет исключительную роль в восстановлении исторической справедливости.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на церемонии открытия здания телеканала.

По его словам, в жизни Общины Западного Азербайджана начался новый этап.

"Целью телеканала является донести до широкой общественности реалии Западного Азербайджана. Мы сможем ознакомить мир с нашим культурным наследием, фольклором, рассказать о политике этнической чистки Армении и депортации западных азербайджанцев. Канал сыграет исключительную роль в восстановлении исторической справедливости",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan Televiziyası tarixi ədalətin bərpasında müstəsna rol oynayacaq

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