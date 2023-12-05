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Азиз Алекберли: Армения не пускает миссию ЮНЕСКО для оценки состояния азербайджанского культурного наследия

Азиз Алекберли: Армения не пускает миссию ЮНЕСКО для оценки состояния азербайджанского культурного наследия Азиз Алекберли: Армения не пускает миссию ЮНЕСКО для оценки состояния азербайджанского культурного наследия
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 10:54
Азиз Алекберли: Армения не пускает миссию ЮНЕСКО для оценки состояния азербайджанского культурного наследия

Армения не пускает миссию ЮНЕСКО для оценки состояния азербайджанского культурного наследия, которое осталось на территории этой страны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли заявил на международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение".

По его словам, во всем мире наблюдается рост числа беженцев.

"Значительная часть беженцев и вынужденных переселенцев покинули родные земли из-за вооруженных конфликтов. Действия Армении привели к изгнанию азербайджанцев с родных земель. В результате на сегодняшний день в Армении не осталось ни одного азербайджанца, там разрушены наши кладбища, культурные и религиозные памятники. Этническая чистка также оказала негативное влияние и на наше нематериальное культурное наследие. Наши традиции, образ жизни и социальные связи значительно пострадали.

Правительство Армении не позволяет направить в страну миссию ЮНЕСКО с целью оценки состояния азербайджанского культурного наследия . Мы направили обращение к Папе Франциску, который является защитником межрелигиозного диалога, с просьбой помочь нам посетить наши святые места в Армении. Ранее мы обращались с аналогичной просьбой в ЕС. К сожалению, Евросоюз проявил полное пренебрежение к вопросу разрушения наших религиозных и культурных памятников", - сказал Алекберли.

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Версия на английском языке Aziz Alakbarli: Armenia doesn't allow UNESCO mission to assess state of Azerbaijani cultural heritage
Версия на азербайджанском языке Əziz Ələkbərli: "Ermənistan Azərbaycan mədəni irsinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün UNESCO missiyasını ölkəyə buraxmır"

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