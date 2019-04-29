В Минске обсудят инвестиционную привлекательность стран "Шелкового пути"

В Минске сегодня открывается ІІ Международная парламентская конференция группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".

В мероприятии принимают участие депутаты и представители бизнеса Азербайджана, а также Австрии, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции и Швейцарии.

Целью форума является обсуждение экономического развития и инвестиционной привлекательности стран-участниц экономического пояса Шелкового пути. Эксперты также обсудят гуманитарное сотрудничество и туристическую привлекательность стран.