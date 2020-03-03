Азербайджанская делегация примет участие на заседании Экономического совета СНГ

13 марта в Центре международной торговли в Москве пройдет 85-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Главы делегаций стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств - участников СНГ.

Как передает российское бюро Report, на заседании будет рассмотрен проект приоритетных направлений сотрудничества государств - участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, который нацелен в том числе на развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала государств - участников СНГ. Проект содержит положения, касающиеся вопросов цифровизации на транспорте, снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду, сотрудничества в области обеспечения транспортной безопасности.

Главы делегаций обсудят и проект Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств - участников Содружества Независимых Государств на 2020-2023 годы.

В повестке дня также представлены проект Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, вопросы "О придании статуса центров коммерциализации инноваций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года", "О присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг".

Члены делегаций примут участие в пленарном заседании Международного экономического форума государств - участников СНГ "СНГ+МИР".