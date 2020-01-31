Азербайджанские депутаты поддержали декларацию ПАСЕ о недопущении пересмотра истории

Делегация азербайджанских представителей в составе шести человек подписала декларацию, предложенную Россией, о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что документ, представленный российской делегацией коллегам по ПАСЕ, опубликован на сайте Ассамблеи.

Согласно информации, под данным документом подписались 76 парламентариев, в том числе вся российская делегация (17 человек), 12 представителей Турции, восемь от Армении, семь от Италии, шесть от Азербайджана, пять от Сербии, по три представителя от Германии, Франции, Словакии и Кипра, по два от Молдавии, Боснии и Герцеговины и Греции, по одному парламентарию от Исландии, Дании и Сан-Марино.

Авторы документа подчеркивают, что в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны осуждают "любые попытки искажения исторической правды" и призывают "поддержать глобальную инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой".