Посол: Азербайджано-китайские отношения являются примером сотрудничества

Азербайджан и Китай имеют древнюю историю установления связей между двумя народами.

Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Го Минь заявила на официальном приеме по случаю 70-й годовщины независимости своей страны.

"Две тысячи лет назад торговцы заложили основу связей между нашими народами. А современные дипотношения между Азербайджаном и Китаем были установлены 27 лет назад. Азербайджано-китайские отношения являются примером сотрудничества. Этому также послужили визиты на самом высоком уровне, которые были в 2019-м году, в частности визит президента Ильхама Алиева. Мы сегодня имеем перед собой огромные исторические возможности", - сказал она.

Г.Минь также отметила, что Китай сегодня превратился во вторую самую большую экономику мира: "Китай является крупнейшим торговым партнером свыше 130 стран мира и инициатором транспортно-логистического проекта "Один пояс- один путь", который открывает огромные возможности перед нашими странами".