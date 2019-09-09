Министр: Азербайджано-индонезийские отношения носят характер стратегического партнерства

Азербайджано-индонезийские отношения носят характер стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов заявил на официальном приеме по случаю Дня независимости Индонезии в Баку.

"Наши отношения продолжают укрепляться, существует большой потенциал для их роста. Они носят характер стратегического партнерства", - сказал он.

Министр также отметил высокий уровень сотрудничества в сфере политики и экономики.

"За последнее время более 10 документов были подписаны в правоохранительной сфере. Свыше 20 будут подписаны в скором времени. Важным является также укрепление связей в сельскохозяйственной отрасли", - подчеркнул И.Керимов.