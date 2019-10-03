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Министр: Азербайджано-германские отношения развиваются по всем направлениям

Азербайджано-германские отношения развиваются по всем направлениям
© Report

Азербайджан и Германия имеют схожую позицию на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на официальном приеме по случаю Дня единства Германии.

"Азербайджан испокон веков является толерантной страной. Среди народов, проживающих на территории страны, были также немцы. И сегодня наши связи являются очень тесными. Мы успешно сотрудничаем в сфере энергетики, образования, инфраструктуры и ряде других. Кроме того, мы занимаем особое место в обеспечении энергетической безопасности. Азербайджан и Германия имеют схожий взгляд на международную повестку. Отношения на международном уровне развиваются во всех платформах", - сказал он.

Министр также отметил положительную динамику в торговых связях, напомнив о 24% росте в торговом обороте за 7 месяцев текущего года по сравнению с прошлым.

В свою очередь, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг высоко оценил сотрудничество своей страны с Азербайджаном, отметив обоюдные визиты на высоком уровне: "Азербайджан является самым крупным экономическим партнером Германии в регионе Южного Кавказа".

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