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Азербайджан вручил ноту России

Азербайджан вручил ноту России

Азербайджан вручил ноту России.

Об этом российскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации. 

Отмечается, что азербайджанская сторона направила министерству иностранных дел России ноту в связи с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии, организованном самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях Азербайджана. 

В ноте выражается просьба прокомментировать наносящие ущерб двусторонним азербайджано-российским отношениям провокационные выступления российского депутата против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также уточнить информацию, в качестве кого он посетил оккупированные территории и кем финансировался визит Константина Затулина в Нагорный Карабах.

Игбал Рустамов

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