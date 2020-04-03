Азербайджан выступил соавтором резолюции по борьбе с COVID-19 в ГА ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой является также Азербайджан, с призывом ко всем странам сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщает

Report со ссылкой на РИА Новости.

Резолюция носит название "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусной болезнью 2019".

"Генеральная Ассамблея призывает к активному международному сотрудничеству в целях сдерживания, снижения и победы над пандемией", - сказано в тексте документа.

ГА ООН также призывает страны обмениваться информацией, научным опытом, передовыми методами лечения.

Согласно тексту, Генассамблея с глубоким беспокойством отмечает угрозу, которую представляет для человеческого здоровья и благополучия пандемия COVID-19.

Как отмечается в документе, ГА ООН подчеркивает необходимость полного уважения прав человека и указывает на то, что в вопросе борьбы с пандемией не может быть места дискриминации, расизму, ксенофобии.

В числе соавторов резолюции ряд государств, в том числе Афганистан, Бельгия, Хорватия, Канада, ДРК, Грузия, Германия, Япония, Казахстан, Пакистан, Швеция, Швейцария, Украина и другие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.