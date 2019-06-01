Завотделом АП: Азербайджан сказал свое слово прошедшей в Баку финальной встречей Лиги Европы - ЭКСКЛЮЗИВ

"Финал Лиги Европы между командами "Челси" и "Aрсенал" в Баку прошел успешно. Наша страна обладает высокой организационной культурой, достойно принимая международные мероприятия".

Об этом Report сообщил завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, финальный матч вновь подтвердил обеспечение нашей страной абсолютной безопасности футбольных фанатов и иностранных граждан: "Были созданы все условия для их безопасного наблюдения за ходом футбольного матча. Как отметил президент Ильхам Алиев, к сожалению некоторые международные круги ведут информационную войну против Азербайджана. Подобные очернительные кампании, акции и информационные атаки принимают интенсивный характер в период проведения в нашей стране международных мероприятий. Однако в итоге Азербайджан сказал свое слово. В том смысле, что достойно провел этот матч и организовал все на самом высоком уровне ".

Завотделом Администрации президента отметил, что УЕФА и соответствующие структуры похвалили нашу страну за высокий уровень организации финального матча: "Представители власти в Армении позвонили футболисту "Арсенала" Мхитаряну, что говорит о попытках политизации футбола. Армения преследовала цель политизировать ситуацию вокруг футболиста в запасе. Футбол вне политики и подобные действия армянских властей неприемлемы. Руководство Армении пыталось обвинить Азербайджан в расизме и дискриминации, очевидно, запамятовав, что совершило политику этнических чисток в отношении азербайджанцев и представителей других народов. Всем известно, что Армения – моноэтническое государство, страна, оккупировавшая территории Азербайджана и совершившая на оккупированных землях этнические чистки ".