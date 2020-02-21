Президент Италии: Азербайджан шагает по пути экономического и социального развития

"Роль Азербайджана в качестве моста между Каспийским и Средиземным морями оказывает сильное влияние на завершение Южного газового коридора. Так, с завершением проекта ТАР азербайджанский газ будет транспортироваться в Италию, а это - важный показатель для диверсификации маршрутов и источников, что является основой энергетической политики Европейского Союза.

Италия, всегда поддерживающая выбор, который характеризует эту политику, положительно смотрит на дальнейшее укрепление связей между Азербайджаном и Европейским Союзом путем подписания с Брюсселем нового соглашения о партнерстве. В том же направлении продолжается выгодное сотрудничество между Баку и Советом Атлантического партнерства, являющееся жизненно важным для всех заинтересованных стран и вносящее вклад в стабилизацию в Средиземноморском регионе".

Как сообщает Report, об этом 20 февраля в Квиринальском дворце в Риме заявил президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла.

По словам президента Италии, укрепление отношений между Азербайджаном и Европой может способствовать созданию благоприятных условий для более гармоничного сосуществования различных культур и религий: "Господин президент, Азербайджан со своими энергоресурсами стал главным героем важного процесса модернизации, происходившего во всем мире в прошлом веке.

Сегодня Итальянская Республика с чувством глубокого уважения смотрит на то, как Азербайджан шагает по пути экономического, культурного и социального развития.

Рим, как первый торговый партнер на глобальном уровне, намерен быть рядом с Азербайджанской Республикой в начатом благодаря Вашему руководству процессе диверсификации экономики и готов внести вклад своими научными и промышленными новшествами, открытыми инновационным технологиям, направленным на охрану окружающей среды.

Кроме того, на протяжении многих лет наши страны успешно сотрудничают во многих сферах, в частности, в энергетическом и промышленном секторах, ощутимо выделяющихся в нашем двустороннем взаимодействии, а также в культурных и социально значимых инициативах.

С чувством особого удовлетворения хотел бы отметить, что итальянский язык и культура вызывают растущий интерес. Я верю, что подписанные соглашения в области науки, технологий и образования еще более укрепят взаимопонимание и дружбу между нашими народами.

Сегодняшний концерт еще раз подтверждает не только необычность азербайджанского искусства, но и глубинное сходство культур Азербайджана и Италии.

Неслучайно программа начнется с известного отрывка из произведения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", являющегося первой оперой в исламском мире, поставленной в начале прошлого века в Баку и с того времени выражающей высокий синтез наших культур.

Господин президент, перспективы развития связей между нашими странами имеют широкую и глубокую панораму. Уверен, что Ваш государственный визит исторического значения еще более укрепит их и будет способствовать поощрению дружбы между Баку и Римом путем развития сотрудничества в стратегических секторах".

Отметим, что 20 февраля в Квиринальском дворце в Риме от имени президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы был дан государственный прием в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На приеме также присутствовали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.