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Вусал Гусейнов: Азербайджан привлекателен для туристов атмосферой мультикультурализма и терпимости

Азербайджан привлекателен для туристов атмоcферой мультикультурализма
© Report/ Elchin Murad

"Азербайджан является популярным местом для мигрантов, потому что здесь обеспечена безопасность, царит атмосфера мультикультурализма и терпимости".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной Миграционной Службы (ГМС) Вусал Гусейнов сказал в ходе своего выступления на пленарной сессии "Миграция, перемещения и безопасность человека" в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, об этом свидетельствуют и цифры: "Это связано с долгосрочной политикой правительства. Мы предприняли меры по развитию туризма, инвестиций в Азербайджане. Мигранты расценивают Азербайджан как место для возможного поселения".

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