Азербайджан приветствует вступление Узбекистана в Тюркский совет

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с решением Узбекистана о вступлении в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет).

Как сообщили Report в МИД, в документе отмечено, что завершение ратификации Республикой Узбекистан Нахчыванского соглашения стало очередным знаменательным событием в укреплении солидарности тюркоязычных государств.

"Поздравляем братский Узбекистан в связи с принятием данного решения" - говорится в заявлении МИД Азербайджана.