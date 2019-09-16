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Азербайджан приветствует вступление Узбекистана в Тюркский совет

Азербайджан приветствует вступление Узбекистана в Тюркский совет

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с решением Узбекистана о вступлении в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет).

Как сообщили Report в МИД, в документе отмечено, что завершение ратификации Республикой Узбекистан Нахчыванского соглашения стало очередным знаменательным событием в укреплении солидарности тюркоязычных государств.

"Поздравляем братский Узбекистан в связи с принятием данного решения" - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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