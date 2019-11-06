Азербайджан принял участие на международном форуме ведущих экспертов по протоколу и деловому этикету

В Москве с 31 октября по 1 ноября состоялся V международный форум «Служба протокола» (FEPS).

Как сообщает Report со ссылкой на News.ru, в столице России собрались ведущие мировые эксперты по протоколу и деловому этикету в сферах государственного управления и бизнеса.

В работе форума приняли участие Владимир Шевченко, создавший в 1990-м году Протокольную службу президента России, Георгий Вилинбахов — председатель Геральдического совета при президенте РФ и многие другие известные персоны в сфере протокола и делового этикета, чиновники протокольных служб различных министерств и ведомств, представители регионов, руководители крупных корпоративных бизнес-структур и банковского сектора, владельцы частного бизнеса.

Кроме того, в работе форума приняли участие гости из Азербайджана, Аргентины, Мальты, Италии, Испании, Нидерландов, Японии и других стран. В качестве спикера на Форуме принял участие начальник управления по связям с общественностью, протокола и организации мероприятий SOCAR Руфат Заманов.

Организатором форума является Российская национальная ассоциация сотрудников протокола. Всего за 5 лет работы форума его посетили более 200 экспертов из разных стран мира и 2500 делегатов из 50 регионов России.

Форум «Служба протокола» ежегодно поднимает актуальные темы позиционирования компаний на рынке, успешного проведения мероприятий и переговоров на высшем уровне, кросс-культурных коммуникаций в деловой среде. Участники FEPS обсуждают ключевые инструменты, инновационные и технологичные решения необходимые для современной работы протокольных служб. Форум в значительной степени определяет основные векторы развития направления всей индустрии.

Это ежегодное крупное международное мероприятие для обсуждения вопросов дипломатического и делового протокола с участием представителей государственной власти, деловых кругов, российских и зарубежных специалистов.

На открытии работы Форума было зачитано приветственное письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Президент Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко рассказал, в чём главная миссия службы протокола. По его словам, это довольно сложная профессия, требующая долгой подготовки.

Президент Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко Я считаю, что протокол — это очень сложная профессия и здесь всё всегда должно быть на высшем уровне. Наша главная задача — обеспечить на мероприятии правильную атмосферу, которая даст участникам возможность плодотворно и конструктивно обсудить все необходимые вопросы.

По словам начальника управления по связям с общественностью, протокола и организации мероприятий компании SOCAR Руфата Заманова, соблюдение правил прокола играет особое значение, когда речь идёт об общении между представителями различных государств. Очень важно учитывать исторические, культурные и религиозные особенности участников переговоров, особенно в современном стремительно меняющемся мире. Также необходима коммуникация и координация различных структур со специалистами по протоколу.

Начальник управления по связям с общественностью протокола и организации мероприятий SOCAR Руфат Заманов Нормы и стандарты протокола на сегодняшний день очень важны. Но реалии современного общества заключаются в том, что необходима коммуникация с другими подразделениями. Служба протокола — одна из структур, которая занимается имиджем компании. Но при этом важно взаимодействие с другими структурами — пресс-службой, специалистами по PR, event-менеджерами и т.д. Например, люди, которые занимаются организацией мероприятий — необязательно специалисты по протоколу, поэтому они могут по незнанию допускать ошибки. Как раз, чтобы этого избежать и нужна тесная коммуникация со службой протокола.

Но протокол также, как и всё общество меняется, и это нормальный процесс. Появляются новые вызовы и форматы, например, встречи на полях мероприятий или встречи без галстука.

Сегодня не только руководители крупных корпораций, но даже и первые лица государств достаточно активны в социальных сетях. На сегодняшний день это уже обычная практика. И это тоже показатель использования современных технологий в коммуникации.

Понятия делового этикета и протокола во многом схожи и взаимосвязаны. Поэтому протокол и этикет лучше рассматривать в комплексе.

В отличие от этикета нормы протокола практически одинаковы во всех странах мира. Основа и сущность протокола — это выражение глубокого уважения по отношению к почетному гостю, стране и народу, которые он представляет.

Хотя, естественно, и в протоколе каждой страны имеются свои нюансы. Дипломатический протокол имеет богатую историю. Он зародился еще в античные времена. В истории есть множество примеров, когда из-за пренебрежения нормами протокола создавались конфликтные ситуации в отношениях.

«На сегодняшний день представители государственных органов, а также коммерческих структур различных стран очень активно контактируют между собой и соответственно есть большая необходимость в регулировании норм протокола,» — считает Р. Заманов.