Азербайджан принял участие на брифинге по первому Каспийскому экономическому форуму

Постоянным представительством Туркменистана в Женеве был организован брифинг по первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится в Туркменистане 12 августа.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт туркменского внешнеполитического ведомства.

На брифинге, который проходил в Туркменском зале здании Женевского отделения ООН, приняли участие послы, постоянные представители Ирана, России, Азербайджана, Казахстана, а также послы и представители ряда других стран.

Выступая, послы, постоянные представители прикаспийских стран отметили важность проведения такого форума, ознакомили с экономическими проектами, осуществляемые в своих странах в области транспорта, логистики, энергетики, авиации, морских перевозок, что в итоге поспособствовало бы укреплению и расширению экономических отношений между странами.