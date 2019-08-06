Азербайджан примет участие на экстренном заседании ОИС по Джамму и Кашмир

Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет сегодня экстренное заседание контактной группы для обсуждения ситуации в штате Джамму и Кашмир после решения Индии о лишении этого региона особого статуса, сообщает Report со ссылкой на Geo.tv.

На экстренном заседании в Джидде примут участие представители Азербайджана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и других стран-членов ОИС.

Напомним, правительство Индии накануне объявило о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.

В свою очередь официальный МИД Пакистана распространил заявление о том, что Исламабад использует "все варианты" в ответ на действия Индии, отменившей особый статус штата Джамму и Кашмир.