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Азербайджан примет участие на экстренном заседании ОИС по Джамму и Кашмир

Азербайджан примет участие на заседании ОИС по Джамму и Кашмир

Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет сегодня экстренное заседание контактной группы для обсуждения ситуации в штате Джамму и Кашмир после решения Индии о лишении этого региона особого статуса,  сообщает Report со ссылкой на Geo.tv.

На экстренном заседании в Джидде примут участие представители  Азербайджана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и других стран-членов ОИС.

Напомним, правительство Индии накануне объявило  о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. 

В свою очередь официальный МИД Пакистана распространил заявление о том, что Исламабад использует "все варианты" в ответ на действия Индии, отменившей особый статус штата Джамму и Кашмир.

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