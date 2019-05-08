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Азербайджан примет участие на форуме СНГ в Туркменистане

Азербайджан примет участие на форуме СНГ в Туркменистане

В Туркменистане пройдет XIV Форум творческой и научной интеллигенции СНГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Отмечается, что форум состоится 14-17 мая. 

В нем примут участие более 200 делегатов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России. 

Тема форума - "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования". 

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