Азербайджан примет участие на форуме СНГ в Туркменистане

В Туркменистане пройдет XIV Форум творческой и научной интеллигенции СНГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Отмечается, что форум состоится 14-17 мая.

В нем примут участие более 200 делегатов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

Тема форума - "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования".