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Азербайджан примет участие на зимней благотворительной ярмарке в Тбилиси

Азербайджан примет участие на благотворительной ярмарке в Тбилиси

При организационной поддержке Международной ассоциации женщин Грузии 30 ноября в Тбилиси пройдет XX зимняя благотворительная ярмарка.

Как сообщает грузинское бюро Report, на традиционном мероприятии примут участие представители около 25 действующих в Грузии посольств и международных организаций. 

Страны-участницы представят посетителям национальные блюда, сладости, сувениры и др. продукцию. На торгово-выставочной ярмарке также примут участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

Вырученные средства пойдут на нужды детей, женщин и людей преклонного возраста.

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