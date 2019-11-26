Азербайджан примет участие на зимней благотворительной ярмарке в Тбилиси

При организационной поддержке Международной ассоциации женщин Грузии 30 ноября в Тбилиси пройдет XX зимняя благотворительная ярмарка.

Как сообщает грузинское бюро Report, на традиционном мероприятии примут участие представители около 25 действующих в Грузии посольств и международных организаций.

Страны-участницы представят посетителям национальные блюда, сладости, сувениры и др. продукцию. На торгово-выставочной ярмарке также примут участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

Вырученные средства пойдут на нужды детей, женщин и людей преклонного возраста.