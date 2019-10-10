Заместитель премьер-министра: Азербайджан придает большое значение отношениям с Китаем

Заместитель премьер-министра Азербайджана Гаджибала Абуталыбов в ходе встречи с премьером Китая Ли Кэцяном в Пекине обсудил развитие двусторонних отношений, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

По словам Л.Кэцяна, с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Баку обе стороны всегда вели сотрудничество на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды с целью реализации прочного и устойчивого развития двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что Пекин поддерживает Баку в его стремлении продолжить путь развития, соответствующий национальным интересам, и желает быть вместе с Азербайджаном для взаимовыгодного сотрудничества и общего развития.

В свою очередь Г.Абуталыбов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Китаем, твердо поддерживает политику "одного Китая" и готов укреплять дружбу с КНР, активно участвовать в инициативе "Один пояс, один путь" для достижения большей взаимной выгодны.