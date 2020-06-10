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Эльмар Мамедъяров: Азербайджан полностью разделяет чувства палестинского народа

Азербайджан полностью разделяет чувства палестинского народа

"Воистину мир сейчас очень страдает от пандемии, и борьба с последствиями пандемии требует интенсивного международного сотрудничества и помощи между странами и международными организациями".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на внеочередном открытом виртуальном заседании на уровне глав МИД Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества.

"Еще раз хотел бы отметить, что Азербайджан полностью поддерживает усилия братского палестинского народа, направленные на устойчивое развитие, стабильность, мир и государственность. Азербайджан, оккупация международно признанных границ которого продолжается около 30 лет, полностью разделяет чувства палестинского народа", - сказал министр.

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