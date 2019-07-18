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Вице-премьер Азербайджана поднял в ООН вопрос о неисполнении Арменией резолюций по Карабаху

Азербайджан поднял в ООН вопрос о неисполнении Арменией резолюций

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов выступил на Политическом форуме ООН высшего уровня. 

Как сообщили Report в Кабинете министров, в своем выступление он рассказал о проводимых в Азербайджане социальных реформах, обеспечении хорошего образования в стране, улучшении уровня жизни населения. 

Было отмечено, что за последние 15 лет было открыто более 2 миллионов рабочих мест, многократно повышены зарплаты и пенсии, значительно улучшена социальная инфраструктура. 

Вице-премьер довел до внимания международной общественности о сложностях по достижению Целей устойчивого развития, связанных с неразрешенности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что в результате военной агрессии со стороны Армении были оккупированы 20% территории Азербайджана, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. А.Ахмедов заявил, что Армения до сих пор не выполнила ни одной резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

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