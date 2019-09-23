Генсек: Уверен, что Азербайджан организует саммит Тюркского совета на высшем уровне

15 октября текущего года в Баку состоится VII саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского Совета). В преддверии мероприятия состоится заседание Совета министров иностранных дел Тюркского Совета.
Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный секретарь организации Багдад Амреев.
Б.Амреев отметил, что саммит глав государств и правительств тюркоязычных стран состоится в Центре Гейдара Алиева: "В преддверии заседания ведутся последние подготовительные работы: "В этом году на саммите впервые примет участие президент Узбекистана. Венгрия будет участвовать на заседании в качестве наблюдателя".
Вусала Аббасова
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