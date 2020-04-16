Азербайджан оказал помощь еще одному грузинскому региону

По инициативе посольства Азербайджана в Грузии малообеспеченным семьям в грузинском регионе Шида-Картли было доставлено 200 коробок с продовольствием.

Как сообщает грузинское бюро Report, помощь была вручена мэрии города Гори в присутствии посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова, председателя Правления Объединения азербайджанских бизнесменов (AZEBİ) Наримана Гурбанова и др. лиц.

Губернатор региона Шида-Картли Георгий Ходжеванишвили выразил признательность азербайджанскому государству и компаниям за оказанную помощь.

По его словам, данная поддержка является очередным показателем близких дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.

Отметим, что в рамках кампании, осуществляемой при финансовой поддержке AZEBİ, до сих пор была оказана продовольственная помощь в городах Тбилиси, Рустави, а также районах Марнеули, Болниси, Гардабани. На очередном этапе помощь будет доставлена в регион Кахети.

В рамках кампании в целом помощь будет оказана 1 000 семьям.