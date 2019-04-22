Азербайджан оказал помощь беженцам из Бурунди

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Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, выделено 30 000 долларов на оказание Азербайджаном гуманитарной помощи беженцам из Бурунди.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

Как заявили в министерстве, решение принято в ответ на обращение Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ВКБ ООН) к странам-членам организации.

Средства направят на возмещение неотложной гуманитарной помощи беженцам из Бурунди, разместившимся в Танзании, Конго, Руанде и Уганде, поощрение их возвращения в свою страну и реинтеграцию в общество.

Отметим, что ВКБ ООН представил "План региональной помощи беженцам из Бурунди на 2019-2020 годы" и заявил о потребности в 296,4 млн американских долларов на осуществление предусмотренной деятельности, а также обратился к странам-членам структуры в целях срочного возмещения гуманитарной потребности беженцев из Бурунди в продовольствии, медицинской помощи, образовании детей и пр.