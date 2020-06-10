Азербайджан оказал Палестине помощь в размере 300 тыс. долларов

"Воистину мир сейчас очень страдает от пандемии, и борьба с последствиями пандемии требует интенсивного международного сотрудничества и помощи между странами и международными организациями".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на внеочередном открытом виртуальном заседании на уровне глав МИД Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества.

"В связи с этим Азербайджанская Республика оказала гуманитарную помощь примерно 15 странам мира. С целью оказания помощи в облегчении страданий людей и поддержки усилий по предотвращению распространения нового типа коронавируса в Палестине в 2020 году мы внесли вклад в размере 300 000 долларов США в Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ", - сказал министр.