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Завотделом Администрации президента: Азербайджан не обращался для получения какого-либо статуса в ОДКБ

Азербайджан не обращался для получения какого-либо статуса в ОДКБ
Хикмет Гаджиев: Эта темы не стоит на повестке дня
© Report / Firi Salim

"Азербайджан не делал никаких обращений по поводу получения какого-либо статуса в ОДКБ. Эта темы не стоит на повестке дня".

Об этом, комментируя вопрос Report, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

"Видимо, Армения, исходя из своих фобий, настолько обеспокоена этой темой, что даже при отсутствии такого обращения со стороны Азербайджана пытаются поднять этот вопрос вне дипломатических рамок"-, заявил  он.

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