Азербайджан намерен развивать экономические связи со Львовом

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Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев и глава Львовской облгосадминистрации (ОГА) Максим Козицкий обсудили развитие азербайджано-украинских региональных отношений, в частности, в области промышленности, АПК, туризма, медицины, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Львовская область - это жемчужина Западной Украины, у нас хорошо развита инфраструктура, много университетов и хорошее образование. Мы готовы сотрудничать с вами в различных сферах. В частности, в промышленности, аграрном секторе, медицине и туризме", - подчеркнул М.Козицкий, пригласив азербайджанские компании активно инвестировать в львовские рынки.

В свою очередь азербайджанский посол указал, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Украиной.

В ходе встречи стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере высшего образования, привлечение иностранных студентов к обучению в украинских вузах, выразили заинтересованность в сотрудничестве в области туризма, медицины, экономики.

В конце встречи А.Худиев пригласил главу Львовской ОГА посетить Азербайджан и лично ознакомиться с особенностями и спецификой экономики, возможными выгодами от будущего сотрудничества.