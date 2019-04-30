​Азербайджан нацелен на увеличение товарооборота с Катаром

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Упрощение визового режима для граждан Катара в Азербайджане привлекло большое количество туристов из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на Gulf Times, об этом заявил посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов на мероприятии в Дохе, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"За 25 лет дипломатических связей обе страны наладили отношения, основанные на твердых общих ценностях во всех областях, что является истинным отражением сильных человеческих, культурных и экономических связей между нашими странами", - заявил Р.Исмайлов.

По его словам, Азербайджан и Катар стремятся развивать сотрудничество во всех политических и экономических отношений. Азербайджанский дипломат указал, что взаимные визиты глав государств положили начало новой эпохе двусторонних отношений между странами.

"В ходе визитов был подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании между двумя правительства, включая создание совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничествуй", - подчеркнул Р.Исмайлов.

Он указал, что персональные контакты между политическими лидерами обеих стран сыграли позитивную роль в усилении двусторонних отношений.

"Отношения, установленные между двумя странами, основаны на принципе взаимного уважения, которое положительно влияет на развитие сотрудничества между нами во всех областях, и служат интересам обеих стран в региональном и международном контексте", - продолжил посол.

Дипломат подчеркнул, что "одной из важнейших целей на ближайшее будущее должен стать рост торговли, и для этого есть хорошие возможности".

Р.Исмайлов указал, что упрощенный визовый режим для граждан Катара способствовал увеличению числа катарских туристов в Азербайджане. Он добавил, что наряду с этим, после запуска прямых рейсов в Баку, Qatar Airways сыграла важную роль в установлении моста между азербайджанским и катарским народами.

Отметим, что в мероприятии, посвященном 25-летию установлению дипломатических отношений между Баку и Дохой, приняли участие министр образования и высшего образования Мухаммед Вахид Али аль-Хаммади, министр муниципалитета и окружающей среды Абдуллах бин Абдульазиз бин Турки аль-Субайе и др.

