Представитель ООН: Азербайджан может быть примером для других стран в сфере прав женщин

"Успехи Азербайджана в сфере прав и равенства женщин ради устойчивого развития и формирования социальной справедливости, могут быть примером для других стран".

Об этом французскому бюро Report сказала вице-президент комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, экс-министр Франции по вопросам равноправия Николь Амелин.

Она высоко оценила успехи Азербайджана в сфере прав женщин: "Азербайджан сильно продвинулся в данной сфере. Права женщин – не просто самоцель, но также средство для достижения справедливого развития".

Коснувшись избирательного права женщин в Азербайджане, Н.Амелин сказала: "В Азербайджане женщинам раньше, чем в других странах предоставили избирательное право. У Азербайджана великолепная история. 100-летие присвоения женщинам избирательного права наглядный тому пример".

Представитель ООН затронула также успехи Азербайджана во внешней политике: "Азербайджан открыт для сотрудничества с другими странами. Между Азербайджаном и Францией существует сотрудничество во многих сферах, в частности, в образовательной сфере".