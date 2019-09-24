Полад Бюльбюль-оглы: Азербайджан - исторически традиционный торговый партнер России

"Выставка World Food Moscow на сегодняшний день стала лицом Москвы и Московской области. Мне очень приятно, что уже третий год подряд Азербайджан является официальным партнером выставки и представляет здесь свои достижения и продукцию на едином национальном стенде". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

По его словам, в этом году Азербайджан представлен 34 ведущими компаниями в сфере производства продуктов питания.

Посол поблагодарил всех за прекрасную организацию выставки, отметив, что это, несомненно, требует много сил и времени:"Сегодня эта выставка стала одной из главных площадок, где мировые производители продуктов питания из разных стран и континентов могут встречаться, представлять свою продукцию и расширять сотрудничество".

Полад Бюльбюль-оглы также рассказал об азербайджанских компаниях и продукции, представленной на площадке World Food Moscow, отметив, что Азербайджан является традиционным торговым партнером России: "Азербайджанская Республика является одним из стабильных, надежных и исторически традиционных торговых партнеров Российской Федерации. Наши экономические связи, так же как и другие сферы, развиваются очень динамично. В 2018 году наш торговый оборот вырос на более, чем 19%, а за семь месяцев текущего года уже на более, чем 23%. Основу азербайджанского экспорта традиционно составляет продовольственная продукция, по таким позициям, как томаты, огурцы, гранаты, хурма, орехи, варенье и так далее. В последние годы успешно развивается виноделие. Это позволяет выразить надежду на то, что азербайджанские вина вернут себе былую популярность на российском рынке".

"Наша продукция многим знакома, востребована и, самое главное, она экологически чистая, вкусная, полезная, в чем все гости выставки могут сегодня убедиться, зайдя на наш национальный стенд. Я уверен, что наша продукция никого не оставит равнодушным", - заключил посол.

Игбал Рустамов