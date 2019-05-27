Владимир Путин: Азербайджан играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня

"Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, адресованном президентом России Владимиром Путиным президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

Далее в письме говорится: "В России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов".