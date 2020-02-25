Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле в ходе саммита по стратегическому сотрудничеству в Баку, сообщает Report со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Отметим, что сопредседателями заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня выступят президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Таййип Эрдоган.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер посетит Азербайджан 25 февраля.
В ходе визита ожидается подписание в общей сложности девяти соглашений в области торговли, обороны, спорта и других областях.
Отмечается также, что преференциальное торговое соглашение предполагает взаимные таможенные льготы и скидки на 15 различных видов продукции.