​Азербайджан и Катар работают над новыми соглашениями

Азербайджан и Катар ведут работу над подписанием новых соглашений, в том числе по упрощению визового режима.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил в интервью катарскому изданию The Peninsula.
"Между Азербайджаном и Катаром подписано 32 соглашения и меморандума о взаимопонимании, охватывающих различные сферы сотрудничества. Эти соглашения включают в себя сотрудничество во всех перспективных областях.
В настоящее время две страны работают над проектами соглашений, которые будут охватывать сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, таможни, туризма и бизнеса, ветеринарии и упрощения визового режима при краткосрочном пребывании",- заявил замминистра.