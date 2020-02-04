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Азербайджан и Катар работают над новыми соглашениями

​Азербайджан и Катар работают над новыми соглашениями
© The Peninsula

Азербайджан и Катар ведут работу над подписанием новых соглашений, в том числе по упрощению визового режима.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил в интервью катарскому изданию The Peninsula.

"Между Азербайджаном и Катаром подписано 32 соглашения и меморандума о взаимопонимании, охватывающих различные сферы сотрудничества. Эти соглашения включают в себя сотрудничество во всех перспективных областях. 

В настоящее время две страны работают над проектами соглашений, которые будут охватывать сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, таможни, туризма и бизнеса, ветеринарии и упрощения визового режима при краткосрочном пребывании",- заявил замминистра.

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