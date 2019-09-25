Замминистра: Азербайджан и Индия имеют огромный потенциал сотрудничества

Азербайджано-индийские отношения имеют очень древнюю историю.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев заявил на официальном приеме по случаю празднования 55-го дня ITEC (Программа развития и сотрудничества правительства Индии).

"Азербайджано-индийские отношения имеют очень древнюю историю. Индия одна из первых стран, признавших независимость нашей страны. В 2017 году мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Кроме того, мы провели пять заседаний межправительственной комиссии, в рамках которых обсудили сотрудничество в сфере финансов, туризма, транспорта и других. Азербайджан также заинтересован в сотрудничестве с Индией в рамках ITEC",- сказал он.

Он также отметил, что потенциал сотрудничества между двумя странами намного выше существующего уровня.

В свою очередь, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна также прдчеркнул, что ITEC может внести свой вклад в развитие двусторонних отношений.