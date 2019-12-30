Глава МИД: Азербайджан, и Грузия являются приверженцами скорейшего завершения процесса делимитации

"Делимитация государственной границы между Азербайджаном и Грузией проводится в соответствии с применяемыми в международной практике правилами".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов по итогам 2019 года.

"Как известно, Государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами действует с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в этом году в Баку. 314 километров 480-километровой границы между двумя странами – согласованы, а переговоры по остающимся несогласованным участкам протяжённостью в 166 км продолжаются. В этом году были проведены две встречи экспертов, следующая же, как ожидается, состоится в Тбилиси в начале следующего года.

"Разногласие, о котором вы говорите, заключается в том, что на самом деле существуют несогласованные участки, и для его устранения экспертам следует осуществить такие мероприятия, как соответствующие исследования, включая изучение архивных и картографических материалов. Но важно то, что и Азербайджан, и Грузия являются приверженцами скорейшего завершения процесса делимитации. Надеюсь, что вопрос делимитации государственной границы между двумя странами найдёт своё решение, основываясь на международной практике, в правовой плоскости и в соответствии с нашими отношениями стратегического партнёрства", - заявил Э.Мамедъяров.