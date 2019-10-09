Азербайджан и ЕС обсудят реализацию твиннинг проектов

Азербайджан и Европейский Союз обсудят реализацию твиннинг проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Азербайджане, в связи с этим в Баку 10 октября состоится круглый стол. На нем примет участие делегация ЕС во главе с руководителем отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Василисом Марагосом и официальные лица правительства Азербайджана.

Целью круглого стола является обсуждение будущего программы Twinning в Азербайджане, определение путей для более эффективного сотрудничества в процессе реформ государственного управления в стране.

Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас отметил, что европейский опыт поможет азербайджанским институтам и поддержит осуществляемые в стране реформы во благо людей.

Отмечается, что за последние 10 лет более 26 азербайджанских министерств и институтов приняли участие в 46 твиннинг проектах.