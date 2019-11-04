Министр: Азербайджан готов и впредь оказывать поддержку нуждающимся в Сомали

"Азербайджан готов и впредь оказывать поддержку нуждающимся в Сомали и других странах региона".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали.

По словам министра, необходимо удвоить усилия по поиску долгосрочных решений для беженцев и вынужденных переселенцев в Сомали: "Мы серьезно обеспокоены тем, что гуманитарная ситуация в Сомали продолжает ухудшаться. Изменение климата приводит к частым засухам в Сомали, заставляя людей покидать свои дома почти каждые два года.

Азербайджан ответил на призывы соответствующих правительств и международных организаций оказать неотложную помощь, направленную на преодоление гуманитарного кризиса в регионе Африканского Рога, в том числе в Сомали - наиболее пострадавшей стране в регионе".