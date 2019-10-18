Азербайджан будет представлен в Тбилисском форуме Шелкового пути

В столице Грузии Тбилиси 22-23 октября состоится международный форум Шелкового пути.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии примут участие 2000 представителей из 60 стран, включая высокопоставленных лиц.

Организаторами мероприятия, проводимой под патронажем премьер-министра Грузии Георгия Гахария, являются министерства экономики и устойчивого развития, иностранных дел.

Азербайджан в международном мероприятии будет представлен делегацией, состоящей из высокопоставленных лиц.

Отметим, что Тбилисский форум Шелкового пути проводится раз в два года с 2015 года. Он играет большую роль с точки зрения политической и экономической интеграции Грузии в современный мир. Мероприятие является одной из важнейших платформ с точки зрения усиления торгово-экономических и политических отношений между европейскими и азиатскими старании.