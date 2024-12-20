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Азербайджану передано председательство в ОЧЭС на I полугодие следующего года

Азербайджану передано председательство в ОЧЭС на I полугодие следующего года На 49-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в онлайн-формате, председательство на первое полугодие 2025 года было передано Азербайджану.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 18:22
Азербайджану передано председательство в ОЧЭС на I полугодие следующего года

На 49-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в онлайн-формате, председательство на первое полугодие 2025 года было передано Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в заседании от азербайджанской стороны принял участие заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев.

В ходе мероприятия были отмечены достижения Азербайджана в продвижении международной климатической повестки в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прогресс в увеличении климатического финансирования и соглашениях по углеродным рынкам.

По итогам мероприятия, наряду с принятием протокола текущего заседания и ряда важных решений, председательство на первое полугодие 2025 года было передано Азербайджану.



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