Азербайджанское общество Красного Полумесяца ответило Армянскому обществу Красного Креста

В Азербайджанском обществе Красного Полумесяца ответили Армянскому обществу Красного Креста

В Азербайджанском обществе Красного Полумесяца ответили Армянскому обществу Красного Креста.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском обществе Красного Полумесяца.

Было отмечено, что предвзятая реакция Армянского общества Красного Креста на заявление Азербайджанского общества Красного Полумесяца вызывает сожаление:

"Если в заявлении Азербайджанского общества, основанном на принципе гуманизма, речь идет о доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабахского региона Азербайджана, то неадекватная реакция Армянского общества непонятна. Азербайджанское общество в полном соответствии с принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности принципами нейтральности, беспристрастности и единства, не преследуя никаких политических целей, выразила намерение оказать помощь нуждающимся в соответствии с уставом общества, Законом Азербайджанской Республики "Об Азербайджанском обществе Красного Полумесяца", Женевскими конвенциями и Севильским соглашением. Выступление с заявлением и изложением позиции по вопросу оказания гуманитарной помощи лицам указанной категории полностью соответствует нашему мандату и не противоречит принципам Движения. Это действие не означает нарушения принципов и ценностей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, напротив, оно служит принципам гуманизма. Этим заявлением мы выразили свою готовность оказать помощь нуждающимся посредством дороги Агдам-Ханкенди в соответствии с Севильским соглашением. О каком нарушении закона здесь может идти речь?! С другой стороны, Азербайджанское общество Красного Полумесяца имеет полное право осуществлять любую гуманитарную миссию на всей территории республики, включая Карабахский экономический район, и для этого обществу не нужно получать чье-либо разрешение".