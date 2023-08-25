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Азербайджанское общество Красного Полумесяца ответило Армянскому обществу Красного Креста

Азербайджанское общество Красного Полумесяца ответило Армянскому обществу Красного Креста В Азербайджанском обществе Красного Полумесяца ответили Армянскому обществу Красного Креста
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 15:45
Азербайджанское общество Красного Полумесяца ответило Армянскому обществу Красного Креста

В Азербайджанском обществе Красного Полумесяца ответили Армянскому обществу Красного Креста.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском обществе Красного Полумесяца.

Было отмечено, что предвзятая реакция Армянского общества Красного Креста на заявление Азербайджанского общества Красного Полумесяца вызывает сожаление:

"Если в заявлении Азербайджанского общества, основанном на принципе гуманизма, речь идет о доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабахского региона Азербайджана, то неадекватная реакция Армянского общества непонятна. Азербайджанское общество в полном соответствии с принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности принципами нейтральности, беспристрастности и единства, не преследуя никаких политических целей, выразила намерение оказать помощь нуждающимся в соответствии с уставом общества, Законом Азербайджанской Республики "Об Азербайджанском обществе Красного Полумесяца", Женевскими конвенциями и Севильским соглашением. Выступление с заявлением и изложением позиции по вопросу оказания гуманитарной помощи лицам указанной категории полностью соответствует нашему мандату и не противоречит принципам Движения. Это действие не означает нарушения принципов и ценностей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, напротив, оно служит принципам гуманизма. Этим заявлением мы выразили свою готовность оказать помощь нуждающимся посредством дороги Агдам-Ханкенди в соответствии с Севильским соглашением. О каком нарушении закона здесь может идти речь?! С другой стороны, Азербайджанское общество Красного Полумесяца имеет полное право осуществлять любую гуманитарную миссию на всей территории республики, включая Карабахский экономический район, и для этого обществу не нужно получать чье-либо разрешение".

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Версия на английском языке Azerbaijan Red Crescent Society responds to Armenian Red Cross Society 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Ermənistan Qızıl Xaç Cəmiyyətinə cavab verib

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