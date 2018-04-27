Азербайджанский вуз будет подготавливать и переподготавливать таджикских дипломатов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку прошла церемония подписания Соглашения между министерством иностранных дел Таджикистана и Дипломатической академией МИД Азербайджана (ADA), сообщает Report со ссылкой на МИД Таджикистана.

С таджикской стороны соглашение было подписано послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Соли.

В соответствии с настоящим соглашением азербайджанская сторона ежегодно будет предоставлять пять квот для граждан Таджикистана для обучения в Азербайджанской дипломатической академии (ADA), а также шесть квот для повышения квалификации таджикских дипломатов.

По завершении церемонии подписания соглашения состоялась встреча посла Таджикистана с заместителем министра иностранных дел, ректором азербайджанского вуза Хафизом Пашаевым, в ходе которого стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами.

Наряду с этим в библиотеке Академии был открыт уголок Таджикистана, где выставлены книги президента республики Эмомали Рахмона, научно-исторические произведения, посвященные деятельности главы Таджикистана, а также книги о достижениях республики за годы независимости, об истории и культуре страны.