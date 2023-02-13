Азербайджанский волонтер: Приехать в Кахраманмараш было зовом совести

"Приехать в Кахраманмараш было для меня долгом совести".

"Приехать в Кахраманмараш было для меня зовом совести".

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сказал Вюсал Рустамов, который добровольно прибыл в братскую страну за свой счет для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

"Здесь я участвовал в поисково-спасательных операциях, в извлечении тел. После этого я присоединюсь к волонтерам из Азербайджана. Я поеду в села Кахраманмараша и буду помогать людям", - сказал он.

В.Рустамов выполняет волонтерскую работу в городе Кахраманмараш с 7 февраля.