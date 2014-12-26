Азербайджанский ученый обнаружила во Франции архивные материалы об истории нашей страны

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Главный научный сотрудник Института востоковедения им. академика З.Буньядова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, представитель Голландского Международного института социологии и истории по странам Кавказа и Центральной Азии Солмаз Рустамова-Тохиди побывала в Центре исследования Восточной Европы, России и Кавказа в Париже.

Как сообщает Report, об этом сообщила С.Рустамова-Тохиди в своем интервью АзерТАдж.

"В Париже в Центре исследования Восточной Европы, России и Кавказа при Международном институте социологии и истории хранится архив одного из создателей Азербайджанской Народной Республики Алимардана бека Топчибашева. В архиве есть более десяти тысяч писем, документов на французском, английском языках, меморандумов. Среди них я обнаружила множество документов, относящихся к 1905, 1915 и 1918-1920 годам, различные фотографии, рукописи Алимардана бека Топчибашева, информацию о кровавых бойнях, устроенных армянами в нашем регионе. Привезенные мною из Франции документы являются ценными источниками, которые мы будет исследовать", - заявила она.