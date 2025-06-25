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Азербайджанский стенд вызвал интерес на международной выставке в Перу

Азербайджанский стенд вызвал интерес на международной выставке в Перу В Конгрессе Республики Перу прошла выставка под названием "Первый международный научно-культурный форум в парламенте".
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 01:45
Азербайджанский стенд вызвал интерес на международной выставке в Перу

В Конгрессе Республики Перу прошла выставка под названием "Первый международный научно-культурный форум в парламенте".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в мероприятии приняли участие представители посольств более 20 стран.

На церемонии открытия выставки выступили второй вице-спикер Конгресса Перу Вальдемар Серрон Рохас, конгрессмены Флавио Крус Мамами, Элизабет Тайпе Коронада, а также представители посольств Азербайджана, Малайзии, Японии и Боливии.

В своём выступлении представитель Азербайджана рассказал участникам о богатом культурном наследии страны, туристическом потенциале и действующих стипендиальных программах.

Стенд Азербайджана вызвал большой интерес у посетителей. На нём были представлены элементы богатой культуры и туристического потенциала страны, а также предоставлена подробная информация о возможностях получения образования в Азербайджане для граждан Перу.

На многочисленные вопросы гостей были даны исчерпывающие ответы, также были розданы информационные материалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan stendi Peruda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

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