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Азербайджанский самолет для тушения пожаров скоро приземлится в турецком аэропорту

Азербайджанский самолет для тушения пожаров скоро приземлится в турецком аэропорту Азербайджан выделил Турции самолет для оказания помощи в тушении лесных пожаров, который приземлится в турецком аэропорту Аднан Мендерес в 23.00.
Внешняя политика
17 августа 2024 г. 22:21
Азербайджанский самолет для тушения пожаров скоро приземлится в турецком аэропорту

Азербайджан выделил Турции самолет для оказания помощи в тушении лесных пожаров, который приземлится в турецком аэропорту Аднан Мендерес в 23.00.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

По словам главы ведомства, за сутки в Турции вспыхнули еще 3 лесных пожара, продолжается тушение 8 пожаров, 4 из которых уже локализованы.

"Несмотря на сильный ветер, тушение лесных пожаров продолжается уже 3 дня. Для ликвидации возгораний в измирском районе Яманлар задействованы 3 самолета и 15 вертолетов", - сказал министр.

Установлено, что очагом возгорания в районе Мендерес в Измире стала линия электропередачи.

"Нельзя разжигать огонь вблизи закрытых территорий", - предупредил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yanğınsöndürmə təyyarəsi az sonra Türkiyənin hava limanına enəcək

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