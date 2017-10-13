Азербайджанский ребенок, содержавшийся в детском доме в Ираке, доставлен в Баку

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский ребенок по имени Абдулла, содержавшийся в детском доме в Ираке, доставлен в Баку. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, ребенок при сопровождении сотрудника посольства Азербайджанской Республики в Ираке накануне вечером прибыл в Баку.

"Идет процесс передачи его родственникам", -заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

"Посольство Азербайджанской Республики в Ираке держит под контролем вопрос и других наших соотечественников, находящихся в подобной ситуации, оказывает необходимую консульскую поддержку и в этой связи продолжает контакты с соответствующими государственными структурами Ирака", - заявил он, комментируя вопрос об остальных азербайджанских детях, которые по сообщениям СМИ, находятся в детском доме в Ираке.