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Азербайджанский премьер и турецкий министр обсудили сотрудничество в сфере образования

Азербайджанский премьер и турецкий министр обсудили сотрудничество в сфере образования Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил министром национального образования Турции Юсуфом Текином текущее состояние и перспективы сотрудничества в области образования.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 16:54
Азербайджанский премьер и турецкий министр обсудили сотрудничество в сфере образования

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с министром национального образования Турции Юсуфом Текином текущее состояние и перспективы сотрудничества в области образования.

Как сообщили Report в Кабинете министров, встреча прошла в рамках визита турецкого министра в Баку.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами в ряде областей.

Сфера образования была определена в качестве важного направления азербайджано-турецких связей, обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в этой сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM, Turkish education minister mull current state of cooperation
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin milli təhsil naziri ilə əməkdaşlığın cari vəziyyətini müzakirə edib

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